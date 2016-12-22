EL BAB'DA ŞOK İDDİA !

El Bab'da şok iddia !

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD'lilerin 2 Türk tankı, buldozer ve zırhlı personel taşıyıcıyı kaçırdığı iddia edildi.

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Türkiye ve ÖSO'nun IŞİD'e karşı Suriye'nin El Bab kentinde sürdürdüğü operasyon devam ederken, çatışmalarda Türkiye'ye ait 2 Türk tankı, buldozer ve zırhlı personel taşıyıcı aracının IŞİD tarafından ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan Türk savaş uçakları, El Bab kentinde bugün IŞİD'e ait 22 hedefi vurdu.

El Bab'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor: Ölü ve yaralılar var Türkiye ve ÖSO'nun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlar yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaş ilerlerken, kar yağışı ve sisli havayı fırsat bilen örgütün bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlediği aktarıldı. Akşam saatlerinde IŞİD'in bomba yüklü aracı Türk askerleri tarafından vurulurken, mayınlı tuzaklar nedeniyle operasyon yavaşlamış durumda. El Bab'ın batısında IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye ait 2 Türk tankı, buldozer ve Zırhlı personel taşıyıcı aracı örgütün eline geçerken, IŞİD resmi haber ajansı AMAK da 2 Türk tankı ve buldozerin ellerine geçtiğini duyurdu.

Sputnik

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