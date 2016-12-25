El Bab'da süpürge operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), karargâh ve cephanelik olarak kullanılan eski büyük şehir hastanesinin bulunduğu Akil Tepesi’ne yapılan operasyon sırasında bombalı araçların patlatılması sonucu 16 askerin şehit olmasından sonra, El Bab’da DEAŞ’ın bulunduğu alanlarda karadan ve havadan ‘Süpürge Harekâtı’ başlattı. TSK’nın yoğun bombardımanı aralıksız devam ediyor. TSK’dan dün yapılan bilgilendirmeye göre, Fırtına obüsleri ve havan atışlarıyla 141 DEAŞ hedefi vuruldu. Karadan yapılan bu atışlarda 38 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilirken, 1 silahlı araç ile 1 bomba tuzaklı drone imha edildi. Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları da El Bab’da DEAŞ’lı teröristlerin toplandığı istihbaratı alınan 6 binayı bombalayarak yerle bir etti. Binalarda bulunan 30 terörist öldürüldü.



RAKKA VE MUSUL’DAN TAKVİYE

Hava operasyonlarında ayrıca 3 karargâh binası ile 3 bombalı araç garajı imha edildi. Çatışmalarda 2 muhalif yaşımını yitirdi, 1 muhalif yaralandı. Türk güvenlik birimleri, yerel istihbarat kaynakları ve telsiz konuşmalarından El Bab’daki yoğun taarruzlar karşısında aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu ağır kayıplar vermeye başlayan DEAŞ’ın Rakka ve Musul’dan takviye talep ettiğini tespit etti. DEAŞ’ın Musul ve Rakka’dan gelecek güçlerle El Bab’da cepheyi daha da genişletme hesabı yaptığı değerlendiriliyor. Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, çok şiddetli çarpışmalar sonucu El Bab merkezine girişteki bazı noktalar ile kuzey ve batıdaki dış mahalleler ele geçirildi. DEAŞ’ın bölgeden tamamen temizlenmesi için harekâtın doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde kararlılıkla devam ettiği bildirildi.



EL BAB NEDEN ÖNEMLİ

Askeri kaynaklar, El Bab’ın alınmasıyla hem Türkiye’nin sınır güvenliği için güvenli bölgenin oluşturulmuş olacağını, hem de terör örgütü PYD / PKK’nın Afrin ile Menbiç’i birleştirerek ‘Kürt kuşağı’ planının ortadan kaldırılacağına dikkat çektiler. Aynı kaynaklar, El Bab’ın alınmaması durumunda rejim güçlerince ele geçirilme ihtimali olduğunu da belirterek, bu durumda Bab’ın kuzeyinde Türkiye’nin istediği güvenli bölgenin gerçekleşmeme riski bulunduğunu söylediler.



UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

El- Bab’da görev yaparken vefat eden Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın cenazesi de dün Kırşehir’in Mucur ilçesinde toprağa verildi. Osmaniye Garnizon Komutanlığı’nda görevliyken yaklaşık bir ay önce geçici görevle, Suriye’de devam eden harekâta katılan Uzman Çavuş Karaca’nın, vefat ettiği Osmaniye’de yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca’ya bildirildi. Umut adında bir oğlu bulunan Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın cenazesi babasının da yattığı Yenice Mezarlığı’na defnedildi.