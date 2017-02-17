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EL BAB'DA TÜRK ASKERİNDEN ZAFER POZU

El Bab'da Türk askerinden zafer pozu

TSK, El Bab'da büyük ölçüde kontolü sağladı. Bölgede görevli askerlerin zafer sevinci bu fotoğrafa yansıdı.

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Türkiye'nin sınır güvenliği için kritik nokta olan El Bab'da büyük ölçüde kontrol sağlandı. Kentte komandolar ve Özel Kuvvet ekipleri meskun mahal operasyonuyla temizlik yapıyor. Dünyaya parmak ısırtan operasyonla DEAŞ'a ve PKK-PYD'nin stratejik hedeflerine ağır darbe vuruldu.

 Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan El Bab'daki operasyonları başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mutlu sona ulaştı. Zafer sevinci fotoğraflara yansıdı. Kentte kontrolü sağlayan birlikler El Bab'da askeri ilk adım olan taarruzu bitirdi.

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Operasyonun ikinci kısmı için düğmeye basan TSK ve ÖSO, DEAŞ'tan temizlenen ilçede arama tarama faaliyetlerine başladı. İkinci adım için kente çok sayıda Mehmetçik ve ÖSO gücü sevk edildi. El Bab'da bütün evler kapı kapı aranacak. Şehirde saklanan DEAŞ'lılar etkisiz hale getirilecek. DEAŞ'lı teröristlerin savunma amacıyla kullandığı tünellerle El Bab'ın dört bir tarafına döşediği mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getirilecek. Sualtı Taarruz Komandoları (SAT) ve Özel Kuvvetler'in katılacağı meskun mahal operasyonunun yaklaşık 1 ay kadar daha sürmesi bekleniyor.

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