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EL BAB'DA TÜRK ASKERİNE SALDIRI: 1 ŞEHİT, 10 YARALI

El Bab'da Türk askerine saldırı: 1 şehit, 10 yaralı

Suriye'nin El Bab bölgesinden bir saldırı haberi daha geldi. İlk bilgilere göre 1 asker şehit oldu, 10 asker de yaralandı.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit askerin cenazesi ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

Bu sabah 1 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 62'ye yükseldi.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde devam eden operasyonda, terör örgütü DEAŞ'in elinde bulunan El Bab şehrini kuşatan Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), şehir merkezine ilerliyor. Çevre köyleri DEAŞ'tan temizleyen ÖSO, terör örgütüne ağır darbe vuruyor. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda, El Bab kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi için operasyonlara hız verildiği ve DEAŞ'la sıcak temas sağlandığı görülüyor.

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DHA
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