El Bab'da Türk askerine saldırı ! Şehit sayısı 5'e yükseldi

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞDEAŞ'lı teröristlerle süren çatışmalarda bugün şehit olan asker sayısı 5’e yükseldi. Dün de teröristlerle yaşanan çatışmalarda 5 asker şehit olmuştu.

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Halen devam ettiği bildirilen çatışmalarda 5 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, bugün saat 11.30'da 1, saat 14.40'da ise 4 şehidin cenazesi helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

Böylece gün içerisinde 5 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 66'ya yükseldi.