El Bab'da Türk Bayrağı

Suriye'nin El Bab şehrini terör örgütü DEAŞ'tan temizleyen Türk askerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu, rotasına Menbiç'e çevirdi. Kentin batısını teröristlerden temizlemek isteyen ÖSO üyeleri ile PYD/PKK'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım'ın haberine göre El Bab'ın doğusundaki Battuşiye köyünde rejim güçleriyle karşı karşıya gelen ÖSO, köyü ele geçirdi, iki askeri de esir aldı. ÖSO bünyesinde yer alan Türkmen birliklerinden Fatih Sultan Mehmet Tugayı, köye Türk bayrağı dikti.

El Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından sınır hattında da askeri hareketlilik sürüyor. Operasyonun devam ettiği bölgelere çok sayıda askeri araç ve iş makineleri gönderilmeye devam ediyor. Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey ve El Bab tarafına çok sayıda askeri araç gönderildi.

SICAK ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

ÖSO güçleri ile PYD/ PKK'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanırken, El Bab'ın doğusundaki Battuşiye köyünde ise ÖSO, rejim güçleriyle karşı karşıya geldi.