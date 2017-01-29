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EL BAB'DAN ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT, 2 YARALI

El Bab'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 159'uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsisi yapılan şehit uzman çavuş Elmacı, saat 17.30'da düzenlenecek törenle memleketi İzmir'e gönderilecek.

DHA
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