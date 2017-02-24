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EL BAB'DAN ACI HABER: 2 ŞEHİT, 3 YARALI

El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

Suriye'nin El Bab bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü sağladığı Suriye'nin El Bab bölgesinden bir acı haber daha geldi. Terör örgütü DEAŞ’ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu, üç asker yaralandı. Başbakan Binali Yıldırım ise Cuma namazı çıkışı sırasında saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada "Askerlerimize intihar saldırısı yapıldı" dedi.

TSK'dan yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12:00 sularında El Bab’ın hemen güneyindeki TADİF yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP/MAYIN keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır” denildi.

BAŞBAKAN: ASKERLERİMİZE İNTİHAR SALDIRISI YAPILDI

Başbakan Yıldırım, Ankara'da cuma namazı sonrası, El Bab'ın terör örgütü DAEŞ'ten alınmasının ardından arama faaliyetlerinde bulunan 2 askerin bugün şehit düşmesi üzerinden El Bab'daki son durum sorulan Başbakan Yıldırım, "El Bab, birkaç gün önce tamamen kuşatıldı. İçeride temizlik harekatı yapılıyor. İki olay var. Bir tanesi, El Bab'ın kuzeybatısında bir kasaba. Burada bir intihar saldırısı; 27 sivil, 6 ÖSO mensubu. Onun dışında El Bab girişinde yol kontrolü yapan askerlerimize yine bir intihar saldırısı var. 2 askerimiz şehit, yaralılarımız var. Bu şehrin her tarafı delik deşik. El yapımı patlayıcılar var, bombalar var. Bunlarla ilgili titizlik gösterilerek, temizlik harekatı yapılıyor. Bu ve buna benzer olaylar olmaması için arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyor. Maalesef bazen de böyle kontrol dışı durumlar gerçekleşebiliyor" diye konuştu.

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