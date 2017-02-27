El Bab'dan son fotoğraflar

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile 23 Şubat'ta IŞİD'den alınan Bab'a ilk kafileler geldi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin güvenliği sağladığı ilçeye, yeni hayatın başlamasıyla ilçeye un takviyesi yapıldı.

Suriyeli Um Abdo, IŞİD zulmünden kaçarak evlerini terk ettikten sonra dağda yaşamış. Anadolu Ajansı'na konuşan El Bab sakini, "Baskıyı her gün hissediyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Terör örgütüne katılmayanların evleri her gün aranıyordu, çok korkuyorduk. Yemek ve ekmek yoktu, hayat çok pahalıydı" sözleriyle geçmişte kalan günleri anlattı.

Teröristler saklanmak için sivilleri evlerinden çıkardığını aktaran Abdo, yeni dönemle ilgili şu bilgileri verdi:

"ÖSO, Bab'ı terör örgütünden kurtardıktan sonra bize yemek, su ve içecek vermeye başladı. Onlara teşekkür ederim. TSK, bize gereken tüm yardımı yaptı, hatta bize elbise bile verdi."

İki ay sonra ilk defa evinden çıktı

Bab sakinlerinden Naci Abdulkerim Halo, bölgeye düşen havan topu mermisinin patlamasıyla ayaklarından yaralanmış. İki aydır evden çıkamadığını dile getiren Halo, "İlk defa bugün dışarı çıktım. ÖSO'nun ilçeyi ele geçirmesine çok sevindik. Allah'a şükür DEAŞ'tan kurtulduk" dedi.





Teröristlerin son güne kadar halka eziyete devam ettiğini söyleyen Suriyeli Halo, "Din adına hareket ettiklerini iddia edip bize baskı uyguluyorlardı. DEAŞ, Bab ilçesi özgürlüğüne kavuşmadan önce şehir merkezinde bir ekmek fırınını da yaktı" ifadelerini kullandı.

Bab'a dönen sivillerden biri de Abdo Muhammed. Evine kavuşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Muhammed, "TSK ve ÖSO'ya teşekkür ederim. İnşallah tüm terör örgütleri ülkemizi terk eder" dedi.

Sokaklar ve evler tek tek aranıyor

İlçede bir yandan terör örgütünün tuzakladığı bomba ve mayınların temizliği sürüyor. Sokaklar ve evlerin tek tek arandığı El Bab'da zaman zaman kontrollü mayın patlamaları duyuluyor.

ÖSO komutanları, patlayıcılardan temizlenmeyen bölgelere sivillerin girişine izin verilmediğini aktarıyor.

24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru genişleyen operasyonda en hayati hamle, yaklaşık iki buçuk aylık kuşatmanın ardından El Bab'ın alınmasıyla gerçekleşti. Ortadoğu'nun en batısındaki en önemli merkezini kaybeden IŞİD teröristlerinden sağ kalanlar, doğuya kaçtı.

El Bab'ın güneydoğusunda yer alan en büyük kasabası Tadif'te ise, Şam rejimi güçleriyle ÖSO kuvvetleri karşı karşıya. Kuzeye doğru ilerleyen rejim ordusu, ÖSO ile çatıştı. Anadolu Ajansı, çatışmalarda 22 rejim askerinin öldürüldüğünü bildiriyor.