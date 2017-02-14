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EL BAB'DAN YENİ GÖRÜTÜLER !

El Bab'dan yeni görütüler !

Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan Türk keskin nişancılarının fotoğrafları paylaşıldı.

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Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından günlerdir kuşatma altında tutulan El Bab'dan yeni görüntüler geldi. Türk keskin nişancılarının DEAŞ'dan aldıkları bir binaya "Le Cafe'de Sniper" adını verdi. Fotoğrafı  "Sniper Cafe! Neşeleri de, havaları da, moralleri de, mücadeleleri de iyi. Çatışmaları da!" notuyla güvenlik uzman Abdullah Ağar paylaştı.

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Ağar ayrıca cephe hattındaki keskin nişancıların fotoğrafına da sosyla medya hesabında yer verdi.

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ÜSTLERİNE FÜZE YAĞDI

İlçenin doğusundaki Bizaa yakınlarında gece çekilen görüntülerde, T-155 Fırtına ve T-122 Sakarya sistemlerinin terör örgütü IŞİD mevzilerine seri halde atışlar yaptığı görülüyor. Peş peşe fırlatılan roketlerin gece karanlığını böldüğü videoda, askerlerin kendi aralarındaki konuşmalar da yer alıyor.

24 Ağustos'ta başlayan sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab'ın alınması hayati önem taşıyor. Dar bir bölgeye sıkışan terör örgütü IŞİD, bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı atışlarıyla Halep'in kuzeyindeki ilçeyi savunuyor.

Anadolu Ajansı, yaptığı alan taramasına göre terör örgütünün ilçenin yüzde 40'ını kaybettiğini dün duyurmuştu. Stratejik kentin düşmesi an meselesi.

El Bab, halihazırda terör örgütünün Türkiye sınırına en yakın olduğu nokta. İlçenin IŞİD'den temizlenmesiyle sağ kalan teröristlerin doğudaki Rakka'ya doğru kaçması bekleniyor.

REJİM DOĞUYA İLERLİYOR

Güney cephesinden El Bab'a kadar yaklaşan rejim güçlerinin ise kuzeye doğru ilerlemediği, yönünü doğuya doğru döndüğü görülüyor. Şam rejimine bağlı askerlerin dün çok sayıda köyü IŞİD'den geri aldığı bölgede, Rus savaş uçakları da terör hedeflerini bombardımana tutuyor.

IŞİD GİDEREK KAN KAYBEDİYOR

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak.

Irak ordusu, terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin içinde bulunduğu tahmin edilen bir binanın jetler tarafından vurulduğunu dün açıklamıştı. Saldırıda 13 üst düzey yöneticinin öldürüldüğü belirtildi.

YENİ HEDEF RAKKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Bab'dan sonraki hedefin Rakka olduğunu ilan etti. Ankara ayrıca, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'lilerin çekilmediği Menbic'e de ilerleyeceğini duyurdu.

Erdoğan'ın üzerinde durduğu en önemli hususlardan biri de, uçuş yasağı ilan edilen güvenli bölge oluşturulması. ABD Başkanı Donald Trump da göreve gelir gelmez Suriye'de mutlaka güvenli bölge oluşturacağını açıklamıştı. Bölgede kısa sürede adımlar atılması bekleniyor.

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