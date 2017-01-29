El Bab'ın kuzeyi de kontrol altında !

Suriye’de DEAŞ’ın El Bab’daki ana karargâhını şehrin dışındaki Tadif’e çekmesinin ardından TSK, doğudaki Suflaniyah ve Kabr el Mukri’de de kontrolü sağladı. Böylece örgüt üyeleri Kabasin’de sıkıştı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre yoğun hava taarruzlarıyla, DEAŞ’ı, El Bab merkezindeki ana karargâhını güneydeki dış mahalle Tadif’e taşımak zorunda bırakan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kentin doğusundaki Suflaniyah ve Kabr el Mukri’de de kontrolü sağladı. Böylece Kabasin’de sıkışan DEAŞ’lı teröristlerin El Bab’a inme yolu kesilirken, El Bab’ın kuzey kesimlerinden takviye almaları da önemli boyutta önlendi. Ayrıca El Bab-Menbiç arasındaki yolun bir kesimi de kontrol altına alınmış oldu. Bu bölgelerde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. TSK El Bab’ın batısında kontrolü daha önce sağlamıştı.

2 BİN 477 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili son bilançoya göre, TSK’nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Azez-Cerablus hattında ele geçirdiği alan bin 880 kilometrekareyi buldu. Harekatın başlangıcından bu yana 1864’ü ölü olmak üzere toplam 2 bin 156 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PYD/PKK’lı sayısı, 306’sı ölü olmak üzere 321 oldu. Her iki örgütten etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 2 bin 477’yi buldu. Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları da 1332 hedefi vurdu. İmha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 3 bin 282, mayın sayısı da 55 olarak açıklandı.

Türk savaş uçaklarının El Bab ve Bzagah bölgelerinde DEAŞ’a yönelik harekâtı devam etti. Son harekâtta barınma amaçlı kullanılan 17 bina ile bir silah deposu imha edilirken, 14 terörist etkisiz hale getirildi. Karadan da 197 hedef ateş altına alındı.

Öte yandan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA’ya yaptığı açıklamada Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulmasının başta Türkmenler olmak üzere tüm Suriye için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Türkmenlerin Suriye’nin asli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Salihi, “Oluşturulacak güvenli bölge, başta Türkmenler olmak üzere oradaki herkesin yararına olacak. Bu, Irak’ta 1991’de Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta oluşturulduğu gibi bir model olacak. Böylece orası uçuşa yasak bölge olarak ilan edilecek ve yerinden edilenler oraya dönecek. Türkmenler de orada kendilerini koruyabilecekler” diye konuştu.

SURİYE ORDUSU EL BAB’A GÜNEYDEN İLERLİYOR

Suriye ordusu ve müttefikleri, Fırat Kalkanı operasyonun devam ettiği, terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab kasabasına güneyden ilerliyor. AFP ajansının haberine göre muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü’nden dün yapılan açıklamada Suriye ordusunun El Bab’ın girişine 7 kilometre mesafeye kadar ilerlediği belirtildi. Gözlemevi’nin açıklamasına göre Suriye ordusu cuma gününden itibaren El Bab çevresinde üç köyü ele geçirdi. Şam yönetimine yakın Al Masdar sitesinin haberine göre ise 11 gün önce Doğu Halep taarruzu başlatan Suriye ordusu, operasyonda kritik noktalardan birisi sayılan Ayn Ceyş kasabasını kontrol altına aldı. Kaplan Kuvvetleri’nde bulunan askeri kaynağın Al Masdar’a verdiği bilgilere göre, El Bab ve çevresinde yaşanan çatışmalarda onlarca DEAŞ militanı öldürüldü.