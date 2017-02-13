El Bab'ın yüzde 40'ı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinin yüzde 40'ını ele geçirdi. ÖSO, geçen hafta ele geçirdiği merkeze hakim Şeyh Akil ve diğer bazı tepelerle birlikte merkezin yaklaşık 1,5 kilometre içine girmiş oldu. ÖSO, kentin güneyindeki ilerlemesiyle de Esed güçlerinin ilçeye girişini engelledi.

Bab'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO güçleri, kentin batısı ve güneyinde ilerlemeye devam ediyor. Kent merkezine batıdan giren TSK ve ÖSO, güneydoğudaki Zemzem mahallesinde Zemzem Cami, spor merkezi, Baas Partisi binası, Hikme Hastanesi, pazar ve depolar bölgelerini ele geçirdi.

Böylece ÖSO, geçen hafta ele geçirdiği merkeze hakim Şeyh Akil ve diğer bazı tepelerle birlikte merkezin yaklaşık 1,5 kilometre içine girmiş oldu.

Güney yönünden de Gençlik Merkezi, Büyük Fırın bölgeleri ve buğday siloları ile araba hurdalığını ele geçiren ÖSO, Tadif beldesine giden kavşağa ulaştı.

Batıdan ve güneybatıdan Bab-Halep yoluna uzanan ÖSO, AA'nın yaptığı alan hesaplamasına göre, halihazırda kuzey, batı ve doğudan kuşattığı Bab ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 40'ında hakim durumda.



Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.



REJİMİN YOLU KESİLDİ



ÖSO'nun Tadif Kavşağı'nı almasıyla, kentin güneyinden ilerleyen Esed rejimi güçlerinin Bab'a yönelmesi engellenmiş oldu. Rusya'nın kentin güneyindeki DEAŞ hedeflerini vurarak Esed güçlerinin 20 Ocak'tan bu yana kente doğru ilerlemesini sağlamıştı. Rejim güçlerinin önündeki ilk hedef, Bab'ın en büyük beldesi Tadif'ti.

Tadif'in güney kesiminde bulunan rejim güçleri henüz beldenin merkezine giremedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise rejim güçlerinin beldeyi ele geçirdiğini duyurmuştu. TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor. 24 Ağustos'tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.



TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı düzenlenerek barınma maksatlı kullanılan 51 bina imha edildiği bildirilmişti. Bab merkezde tüm yönlerden kuşatmaya giren DEAŞ'ın, bölgeden çekilmek istemesi durumunda, Rakka yönünde Halep'in doğu kırsalına çekilebileceği dar bir koridor bulunuyor.