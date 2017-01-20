SON DAKİKAEL BAB'DA ALÇAK SALDIRI: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

EL BAB'TA ALÇAK SALDIRI: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

EL BAB'TA ALÇAK SALDIRI: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

Terör örgütü DEAŞ Suriye’nin El Bab bölgesinde saldırdı. Olayda 5 evladımız şehit düşerken, 9 evladımız da yaralandı.

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Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan ve 150’nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’nda acı haber geldi.

DAEŞ terör örgütü, El Bab'ta saldırdı. Hain saldırıda 5 evladımız şehit olurken, 9 evladımız da yaralandı.

Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı.

Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

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