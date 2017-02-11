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EL BAB'TAN ACI HABER GELDİ, ŞEHİT VE YARALIMIZ VAR

El Bab'tan acı haber geldi, şehit ve yaralımız var

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde El Bab'ta yürütülen operasyonda bir askerimiz şehit, oldu, bir askerimiz yaralandı.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada bir asker şehit edildi, bir asker yaralandı.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, şu an itibarıyla bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

 

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