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EL BAB'TAN KÖTÜ HABER GELDİ

El Bab'tan kötü haber geldi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde 1 Türk ve 10 Özgür Suriye Ordusu askeri yaralı olarak Kilis'e getirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 1 Türk ve 10 ÖSO askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan Türk askeri ve ÖSO üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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