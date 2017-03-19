El frenini çekmeyince altında kaldı !

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde, el frenini çekmeyi unutunca hareket eden traktörünü durdurmak isteyen 73 yaşındaki Hücayettin Akçay, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alaşehir'in mahalleye dönüştürülen Yeşilyurt Beldesi'nde 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan 4 çocuk babası Hücayettin Akçay, bugün saat 09.00 sıralarında, traktörü ile Caber Burhan Mahallesi'ndeki tarlasına işçi götürdü. Akçay'ın, işçileri indirdikten sonra, park ettiği traktörü, el frenini çekmeyi unuttuğu için bir süre sonra meyilli arazide hareket etti. Traktörü durdurmak isteyen Akçay, sağ arka tekerin altında kalıp, ağır yaralandı. İşçilerin yardımıyla traktörün altından çıkartılıp, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Akçay, yolda yaşamını yitirdi.