EL KAİDE LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

El Kaide lideri öldürüldü

Yemen'in Lahic kentinde terör örgütü El-Kaide'nin kent sorumlusu öldürüldü.

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Yemen'in Lahic kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusundan Tuğgeneral Salih Es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Kaide'nin Lahic kenti sorumlusu Ebu Ali el-Lahici lakablı Ammar Kaid'in Deba köyündeki evine düzenlenen baskında öldürüldüğünü belirtti.

Güvenlik güçlerinin Ammar Kaid'i gözaltına almak için operasyon başlattığını ifade eden Seyyid, terör örgütü liderinin ateş açarak karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada vurulduğunu söyledi.

Yemen'in güneybatısındaki Lahic kentinde bir yıldan uzun süredir siyasiler ve emniyet güçlerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleşirken bunların bazılarını terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

AA
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