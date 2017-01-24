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EL NUSRA'DAN ÖSO'YA SALDIRI !

El Nusra'dan ÖSO'ya saldırı !

İsmini "Şam'ın Fetih Cephesi" olarak değiştiren El Nusra, ÖSO mevzilerine saldırdı.

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İsmini bir süre önce 'Şam'ın Fetih Cephesi' olarak değiştiren El Nusra, Suriye'de ÖSO mevzilerine saldırdı. Saldırıya gerekçe olarak ÖSO'dan kimi grupların Astana'da Esad yönetimi ile kalıcı ateşkes müzakerelerine katılması gösterildi.

Reuters'ın haberine göre adını Şam’ın Fethi Cephesi olarak değiştiren El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra’nın ÖSO’ya bağlı bazı gruplara saldırdı. Saldırıların ÖSO’ya bağlı bazı grupların Kazakistan’ın başkenti Astana’da süren Suriye görüşmelerine katıldığı için düzenlendiği belirtildi. Astana görüşmelerinde Suriye’deki silahlı gruplarla Esad yönetimi arasında kalıcı ateşkesin sağlanması hedefleniyor.
 
Görüşmeler sürerken ÖSO’ya bağlı üst düzey yetkililer Reuters’a “Şam’ın Fethi Cephesi, bize karşı mevzilendi ve saldırı başlattı” diye açıklamada bulundu.
 
Şam’ın Fethi Cephesi, geçtiğimiz yıl El Nusra adını dış ülkelerden gelen silah yardımlarından faydalanabilmek için değiştirmiş, El Kaide ile bağlarının olmadığını iddia etmişti. Ancak örgüt hâlâ El Kaide’nin en büyük kollarından biri olarak biliniyor.

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