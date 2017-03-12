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ELAZIĞ'DA KADİRİ ŞEYHİ'NİN CENAZESİNDE İZDİHAM !

Elazığ'da Kadiri Şeyhi'nin cenazesinde izdiham !

Elazığ'da Kadiri Tarikatı'nın şeyhlerinden olan ''Cemil Efendi''nin cenazesinde izdiham yaşandı.

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Elazığ'da Kadiri Tarikatı şeyhlerinden olan ve "Cemil Efendi" olarak bilinen Cemil Evliyaoğlu 84 yaşında hayatını kaybetti. Evliyaoglu için düzenlenen ve siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninde, yoğunluk nedeniyle izdiham görüldü.

Elazığ'da oturan uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan Kadiri Tarikatı şeyhi Cemil Evliyaoğlu için öğle namazının ardından İzzet Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, eski Bakanlardan Ahmet Cemil Tunç, Sacit Günbey, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Siyasi parti il temsilcileri, Kadiri tarikatı müritleri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende yoğunluk nedeniyle izdiham görüldü. Cenaze namazını kardeşi Abdulkadir Evliyaoğlu'nun kıldırdığı Cemil Evliyaoğlu'nun cenazesi tekbirler eşliğinde omuzlarda taşındı. Cemil Evliyaoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Elazığ'da Kadiri Şeyhi'nin cenazesinde izdiham !

Elazığ'da Kadiri Şeyhi'nin cenazesinde izdiham !

DHA
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