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ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Elektrik akımına kapılıp öldü

Denizli'de elektrik direğine çıkan bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde Tosunlar ve Köprübaşı mahalleleri arasında üzerinde trafo bulunan elektrik direğine çıkan Osman Demirel, elektrik akımına kapılarak öldü. Direğin dibinde Demirel'in elinden düştüğü belirlenen tel makası bulunması nedeniyle olayın hırsızlık kaynaklı olabileceği belirtildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Sarayköy İlçesi'nde Tosunlar Mahallesi ile Köprübaşı Mahallesi arasındaki arazide meydana geldi. Üzerinde trafo bulunan elektrik direğinin tepesinde bir kişinin cesedinin asılı olduğunu görenler, olayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 112 Acil ve AYDEM ekipleriyle birlikte trafo direğinin üzerinde ölü bulunan Osman Demirel'i indirdi. Yapılan ilk incelemede, Osman Demirel'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, üzerinde trafo bulunan elektrik direğinin dibinde tel makası bulunması olayın hırsızlık nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Direk tipi trafolardan içinde bulunan civa içerikli yağın ve trafodaki bakır kablonun hırsızlar tarafından çalınıp satıldığı öğrenildi. Osman Demirel'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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