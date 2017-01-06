Elektrik fiyatlarına tavan fiyat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Enerji Borsası'ndaki gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasında elektrik fiyatlarına üç ay süreyle 500 TL/MWh'lık tavan fiyat getirdi.

EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) ile Dengeleme Güç Piyasasında (DGP) Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'ne göre, 6 Ocak-1 Mart arasında söz konusu piyasalarda azami fiyat limitleri 500 TL/MWh olarak uygulanacak.

EPDK söz konusu kararı dünkü toplantısında aldı.

Yılbaşı öncesinde elektrik santrallerine uygulanan doğalgaz kısıntısının etkisiyle elektrik fiyatlarında aşırı yükselmeler olmuştu. Kararın gerisinde, son günlerde yaşanan elektrik kesintileri sürecinde, piyasaya yüksek fiyattan elektrik verilmesinin olduğu belirtiliyor.