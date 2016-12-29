ELEKTRİK KAÇAĞI 5 İNEĞİ TELEF ETTİ

Elektrik kaçağı 5 ineği telef etti

Süt makinesine bağlanan inekler elektrik kaçağı nedeniyle telef oldu.

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Sağım için süt makinesine bağlanan inekler elektrik akımına kapıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sağım için süt makinesine bağlanan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Irgıllı Mahallesinde Halit Özdemiroğlu tarafından sağım için süt makinesine bağlanan inekler, makine çalışır çalışmaz elektrik akımına kapıldı. İneklerden 4 tanesi olay anında telef olurken bir inek ölmeden önce Özdemiroğlu tarafından kesildi. İneklerin hepsinin de gebe olduğu belirtilirken yaşanan zararın yaklaşık 50 bin TL olduğu ifade edildi.

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