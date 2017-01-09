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ELEKTRİK KESİNTİSİ TİMLERİ İŞ BAŞINDA

Elektrik kesintisi timleri iş başında

Hükümet, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verilmesi için acil müdahale timleri kuruyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisinin sağlanması ile elektrik kesintilerini minimize etmek için 12 yeni acil müdahale ekibi kurulmasını kararlaştırdı. İletim hattı ve trafo bakım faaliyetlerini sistemin enerjisini kesmeden yapacak ekipler, aynı zamanda İstanbul'da yakın zamanda yaşanan büyük kaza-kırımlar gibi olaylarda da görev yapacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) ana görevi olan uygulama kapsamında, Kasım 2014'te Ankara'da eğitimleri tamamlanan biri hat ve biri trafo olmak üzere iki canlı bakım ekibi faaliyetlerine başladı. Bu iki ekibin çalışma alt gerilim sınırı ise 154 KW'lık yüksek gerilim hatları olarak belirlendi. 2019 yılı sonuna kadar 6'sı hat, 6'sı da trafo bakım ekibi olmak üzere 12 ekibin daha eğitimlerinin tamamlanarak çalışır duruma getirilmesi kararlaştırıldı. Bunlardan İstanbul hat canlı bakım ekibinin eğitimlerinin 15 Mayıs, İstanbul trafo canlı bakım ekibinin ise haziran içinde tamamlanması hedefleniyor. Projeyle yılda ortalama 280-300 önleyici bakım çalışmasının canlı yapılması hedefleniyor. Bakanlık, ekip sayısını artırarak bakım çalışmalarının tamamını enerji kesmeden yapmayı hedefliyor.

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