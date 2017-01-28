ELEKTRİKTE KARA LİSTE DÖNEMİ BAŞLADI

Elektrikte kara liste dönemi başladı

Elektrik tedarik şirketleri artık kaçak elektrik kullanan veya faturasını 6 kez geçiren vatandaşlar kara listeye girecek.

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Serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte vatandaşa birçok kolaylık sunan elektrik tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak.

Kaçak elektrik kullanımına yönelen ve faturasını düzenli ödemeyen tüketicilerin, evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçları sökülerek, direk üzeri panolara yerleştirilecek. Bu müşteriler "sorunlu tüketici" kategorisinde yer aldığı için ekiplere evin içerisinde açma-kapamada da sorun çıkardıklarından uzaktan kesme-bağlamalı sayaçlar takılacak. Herhangi bir kaçak durumunun tespiti ya da fatura ödeme dönemini geçirdiklerinde elektrikleri uzaktan kesilecek. Tedarik şirketleri, yapılan yeni çalışma ile düzenli fatura ödememede kara listeye alınma süresini 8 aydan 6 aya çekmeyi planladığı öğrenildi. Her ay bu kategoride yer alan tüketicilere ekip göndermek yerine kara liste uygulamasıyla tüketicilerin sayaçlarını elektrik direklerine taşıyacağı öğrenildi.

ANİ BASKINLAR ARTACAK

 Doğu ve Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımını önlemek için ani baskınlar yapılacak. Bölgede bazı vatandaşların çift hat çektiği, emlakçıların da "kaçak hatlı" söylemi ile ev pazarladıkları belirlendi.

Sabah
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