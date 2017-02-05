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ELİ BIÇAKLI TRUMP KAPAĞI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Eli bıçaklı Trump kapağı ortalığı karıştırdı

Alman haber dergisi Der Spiegel'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Özgürlük Heykeli'nin kafasını keserken gösteren kapağı tepki çekti.

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Der Spiegel'in Trump'lı kapağı tepki çekti. Dergi bu haftaki kapağında Küba asıllı ABD'li sanatçı Edel Rodriguez'in bir çizimine yer verdi.

Çizimde Trump demokrasiyi simgeleyen Özgürlük Heykeli'nin kafasını IŞİD üyelerini hatırlatır şekilde keserken görülüyor.

Altta ise Trump'ın seçim sloganı olan 'America First' (Önce ABD) yazıyor.

DPA'ya konuşan Der Spiegel'in baş editörü Klaus Brinkbaeumer "Kapağımızda ABD Başkanı 1886'dan beri ülkeye gelen göçmen ve mültecileri karşılayan demokrasi ve özgürlüğün sembolünün kafasını keserken görülüyor" dedi.

'TERÖR KURBANLARININ YAŞAMI İLE ÇİRKİN ŞEKİLDE OYNUYOR'

Bild'e konuşan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı  Alexander Graf Lambsdorff  ise kapağı 'zevksizlik' olarak niteledi.

Lambsdorff  kapağın 'terör kurbanlarının yaşamı ile çok çirkin şekilde oynadığını' savundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de kapağa ilişkin yorumunda "Spiegel'in kapağı tam da Trump'ın ihtiyacı olan şey. Çarpıtılmış bir imaj. O bu çarpılımış imajı basına karşı kullanabilir" dedi.

Der Spiegel kasımda Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından sonra da Trump'ı Dünya'ya çarpmak üzere olan bir astreoid olarak kapakta betimlemişti.

Sputnik

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