Elif ve Ogeday arasında ''coconut'' tartışması

Gönüllüler adasında iki başarılı yarışmacı Elif Şadoğlu ile Ogeday Girişken arasında 'coconut' krizi yaşandı.

Survivor 2017' yarışmasında üst üstte ödül oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı, açlığın etkisini her geçen gün daha fazla yaşıyor.

"CEBİNİZDEN ÇIKARTIYORSUNUZ"

Uyandıktan hemen sonra takım arkadaşlarının yanına giden Ogeday Girişken, "Elif sana bir şey söyleyeceğim. 'Coconut var mı?' diyorum. Kimse 'yok' diyor. Sonra cebinizden çıkartıyorsunuz. Bir tane coconut yiyecektim. Ben hep açıyorum, pay etmeye çalışıyorum. Gökhan abi 'Coconut'ı açtık, yedik' dedi. Ne diyeyim şimdi ben? Bir tane istedim, kimse sesini çıkarmadı. Sorduğum zaman 'var' desen, hiç sorun değil. Bir tane de olsa verelim yani" ifadelerini kullandı.

Elif Şadoğlu, takım arkadaşının tepkisi üzerine, "Sabah Gökhan açtı, kızartacağım diye cebime koydum. 'Bir tane coconut var mı? Karnım çok aç' desen zaten verirdim. Buradaki herkes kızartacağı zaman cebine koyuyor. Orada var diye çıkarıp vermedim. Orada olmasa zaten verirdik herhalde. Coconut'ın lafını mı yapacağım sana? Cemime koyduğum mu sorun oldu, ben çiğ yiyemiyorum. Açık olan varken, neden kendi olan hakkımı vereyim?" şeklinde konuştu.