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ELİZ SAKUÇOĞLU İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Eliz Sakuçoğlu iç kanama geçirdi

Ünlü stil danışmanı Sakuçoğlu iç kanama geçirdi

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Ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, iç kanama geçirdi, sevgilisi Beran Benan hastaneye yetiştirdi.

Eliz Sakuçoğlu, iç kanama geçirdi, sevgilisi Beran Benan hastaneye yetiştirdi. Sakuçoğlu geçirdiği kazayı "Geçen haftada hastanelik olmuştum. Snowboard düşe kalka öğrenilir sonuçta, ancak dünkü düşüşüm sonrası kalkacak hiçbir gücüm kalmamıştı artık, iç kanama geçirdim. Çok şükür bugün daha iyiyim. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için de ayrıca sonsuz teşekkürler, Allah sizleri sevdiklerimi başımdan eksik etmesin gördüğünüz gibi gayet iyiyim " notuyla takipçilerine duyurdu.

Eliz Sakuçoğlu 3 bin metrede poz verdi
 
Ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, kaza sonrası kendisini hastaneye yetiştiren ve yanında olan sevgilisi Beran Benan'a da sosyal medya hesabından yayınladığı not ile teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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