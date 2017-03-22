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ELLE SHOES İLE AYAKKABI VE YENİ SEZON AYAKKABI MODELLERİ

Elle Shoes ile Ayakkabı ve Yeni Sezon Ayakkabı Modelleri

Kıyafet seçimi kadar ayakkabının da çok iyi şekilde seçilmesi gerekir.

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Alacağınız model kıyafetinizi tamamlamalı ve sizleri de rahat ettirmelidir. Elle Shoes bay ve bayan koleksiyonu bu sezon canlı renk ve ilginç modellerden oluşuyor. Kaliteli malzeme ile yapılan tüm ürünler, ayak sağlığınız için özel tasarlanmış olup gün içinde sizleri rahat ettirir.

İlginç Tasarımlı Ayakkabı Modelleri

Günlük, topuklu, spor, abiye, dolgu topuk, çizme ya da bot modelleri bu sezon bayan koleksiyonunda farklı çizgileriyle yerini aldı. Klasik, günlük, spor, espadril erkek ayakkabıları ise bu yıla özgün farklı renk seçenekleri arasında erkek modelleri içinde yerini alıyor.

Kadın Ayakkabı Modelleri

Kadın dünyasında ayakkabıların yeri çok önemlidir. Kıyafetleri ile bütünlük sağladıkları gibi kendilerine farklı bir çizgi de yaratmak isterler. Topuklu, desenli ya da farklı modellerden oluşan sezon trendleri içinde çok farklı ayakkabı modelleri bulabilirsiniz.  Kıyafetlerin önemli tamamlayıcısı olan aksesuarlar ile kendinizi daha da şık hissedeceksiniz.

Erkek Ayakkabı Modelleri

Takım elbise ya da günlük kıyafetlerde özellikle erkeklerin şıklığını ortaya çıkaran birbirinden şık modeller tek bir adreste. Spor giyim ya da günlük giyim için seçeceğiniz ürünler ise bu yılın özgün renk seçeneklerinde sizleri bekliyor. Klasik ve spor modeller ya da aklınıza gelebilecek tüm kıyafetlerinize özel ayakkabı modelleri ile tarzınızı ortaya çıkarın.

Elle Shoes ile istediğiniz ayakkabı modelini tek bir adreste bulabilirsiniz. Elleshos.com ile istediğiniz modeli sepete ekleyin ve alışverişinize devam edin. Yeni sezon modeller, kampanyalar sizleri bekliyor. https://www.elleshoes.com bay ve bayanlara özel tüm ayakkabı modelleri, tek bir adreste ve marka kalitesinde buluşuyor. Beğenmediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz ürünü kısa sürede iade edebilir veya değiştirebilirsiniz. İstediğiniz model kısa sürede adresinize teslim edilir. Kredi kartı ya da nakit olarak ödeyebilirsiniz.

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