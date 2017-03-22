Elle Shoes ile Ayakkabı ve Yeni Sezon Ayakkabı Modelleri

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İlginç Tasarımlı Ayakkabı Modelleri

Günlük, topuklu, spor, abiye, dolgu topuk, çizme ya da bot modelleri bu sezon bayan koleksiyonunda farklı çizgileriyle yerini aldı. Klasik, günlük, spor, espadril erkek ayakkabıları ise bu yıla özgün farklı renk seçenekleri arasında erkek modelleri içinde yerini alıyor.

Kadın Ayakkabı Modelleri

Kadın dünyasında ayakkabıların yeri çok önemlidir. Kıyafetleri ile bütünlük sağladıkları gibi kendilerine farklı bir çizgi de yaratmak isterler. Topuklu, desenli ya da farklı modellerden oluşan sezon trendleri içinde çok farklı ayakkabı modelleri bulabilirsiniz. Kıyafetlerin önemli tamamlayıcısı olan aksesuarlar ile kendinizi daha da şık hissedeceksiniz.

Erkek Ayakkabı Modelleri

Takım elbise ya da günlük kıyafetlerde özellikle erkeklerin şıklığını ortaya çıkaran birbirinden şık modeller tek bir adreste. Spor giyim ya da günlük giyim için seçeceğiniz ürünler ise bu yılın özgün renk seçeneklerinde sizleri bekliyor. Klasik ve spor modeller ya da aklınıza gelebilecek tüm kıyafetlerinize özel ayakkabı modelleri ile tarzınızı ortaya çıkarın.

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