Elleriniz kırılsın ! Kedilerin mama kaplarını yıktılar

Nilüfer'in Çamlıca Mahallesi'nde sokak kedileri için kurulan beslenme kapları tahrip edildi. Belediyenin ve vatandaşların kedilerin karınlarını doyurması için mama ve yemek bıraktığı beslenme kapları kırılınca, buradan beslenen onlarca kedi aç kaldı. Kırılan beslenme kaplarının etrafında toplanan mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.

Her gün onlarca kedinin buradan mama yediğini söyleyen mahalle sakinleri, "Buraya alışkın olan kediler aç kaldı. Aç kedilerin acı acı miyavlaması mahalleyi inletiyor. Belediyenin beslediği kedileri şimdi biz evlerimizden getirdiğimiz yemek ve mamalarla beslemeye çalışıyoruz. Bu kaplardan ne istediler? Betonla güçlendirilmiş kapları kırmışlar. Zavallı kediler aç kaldı. Belediye ile görüştük. En kısa zamanda yenisi yerine takılacak" dedi.