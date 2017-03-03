Emekli albayın evinden çıkanlar şok etti

Ankara Valiliği, ihbar sonucu bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbarda T.A.E. isimli şahsın evinde çok sayıda tüfek, tabanca, el bombası ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda 1 adet Kalaşnikov marka tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet şarjör, 240 adet 7.62x39 mm çapında Kalaşnikov fişeği, 38 adet çapı tespit edilemeyen fişek, 1 adet T. Pistol ibareli 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 41 adet 6.35 mm çapında fişek, 1 adet MKE yapımı 12.7 mm çapında uçaksavar fişeği, 50 adet MKE yapımı 45'lik fişek, 279 adet MKE yapımı 9.65 mm çapında fişek, 62 adet MKE yapımı 7.65 mm çapında fişek, 22 adet R-P38SPL ibareli fişek, 38 adet SPEC ibareli fişek, 17 adet Süper 357 Magnum ibareli fişek, 15 adet 6136 sayılı yasaya aykırı olduğu değerlendirilen bıçak (av ve komando bıçağı), 1 adet 6136 sayılı Yasaya aykırı olduğu değerlendirilen muşta, 1 adet üzerinde LDM-109 ibaresi bulunan hedef noktalayıcı (pointer), 1 adet elektronik mesafe ölçer (mikrometre), 3 adet dijital kumpas (nesne kalınlığı ölçer), 1 adet metal kutu içerisinde dinamit yapımında kullanılan madde, 17 adet 7.62x54 mm çapında Bixi fişeği, 1 adet TSK envanterinde bulunduğu değerlendirilen telefon, 1 adet TSK envanterinde bulunduğu değerlendirilen pusula, 5 adet el bombası, 3 adet MKE yapımı sis bombası ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheli emekli albay tutuklandı

Mahkeme kararı gereği ele geçen mühimmata el konulduğu belirtilerek, "Şüphelinin 2013 yılında "albay" rütbesinden emekli olan bir askeri personel olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli emekli Albay T.A.E., Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 27.02.2017 günü Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak Sincan Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.