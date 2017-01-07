Emekli doktor villasında 50 köpekle yaşıyor

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 59 yaşındaki Schwarz, 17 yıl önce Almanya'dan gelerek ilçeye yerleşti. Çocukluğunda büyük bir ev alıp hayvanlarla yaşama hayali kuran Schwarz, bunu emekli olduktan sonra gerçekleştirdi.

Güvercinlik sahilinde bahçeli lüks bir villa satın alan emekli doktor, evinin her köşesini hayvanlar için özel olarak düzenledi. Schwarz, iki katlı villanın tüm odalarının yanı sıra villanın bahçesindeki müştemilatları da köpekler için dizayn ettirerek, onlara rahat bir yaşam sunuyor.

İlk köpeği "Rottweiler" olan Schwarz, zamanla sokakta yardım ve sahiplenmeyi bekleyen hayvanları da evine aldı. Schwarz'ın yanında köpeklerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 4 çalışan da bulunuyor.

Schwarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta en büyük arzusunun, emekliliği sonrası bir yer alarak hayvanlar ile yaşamak olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Yaklaşık 17 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlatan Schwarz, "Hayalimi gerçekleştirdim. Evimin tamamı canlara aittir. İç, dış ve ekstra yapılan yerler hepsi hayvanlarıma aittir. Onlarla yaşamaktan çok mutluyum ve onları çok seviyorum." dedi.

"Köpeklere pansiyon hizmeti veriyor"

Kendisine ait 50 hayvanı olduğunu aktaran Schwarz, hastalanan veya acil seyahate çıkacakların hayvanlarına da ücretsiz pansiyon hizmeti verdiğini ifade etti.

"Golden Çetesi'ne de o bakıyor"

Schwarz, geçirdiği kalp yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşan ve Aydın'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren emekli güverte reisi Şenol Özbakan'a ait "Golden retriever" cinsi 12 köpeği de "misafir" olarak kabul etti.