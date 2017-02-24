  • EL BAB'DA BOMBALI SALDIRI ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
  • Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
  • Yunan komutan Türk adasına çıktı, Yunan bayrağını çekti
  • 5 milyon kişinin faiz ve gecikme cezası siliniyor
  • Erdoğan eski bakan ve vekillerle buluştu !
YEREL HABERLER
Çorum Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ BACAKLARINA SIKTI

Emekli emniyet müdürü bacaklarına sıktı

Çorum'da gece yarısı trafik kazası nedeniyle çıkan kavgada 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Y., kavga ettiği şahsı bacaklarından vurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çorum'da emekli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Y. gece yarısı trafik kazası nedeniyle çıkan kavgada, boğuşma sırasında önce kendisini bacağından yaraladı, ardından Suat B.'yi bacaklarından tabancayla vurdu.

Olay dün gece 00.30 sıralarında Çorum'un Çevre Yolundaki Pazartesi Pazarı içerisinde meydana geldi. Çevre yolundan kent merkezine giden emekli polis müdürü Süleyman Y.'nin kullandığı otomobiline iddiaya göre Suat B.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Aracına çarpıp durmayan Suat B.'yi takip etmeye başlayan Süleyman Y., 155 Polis İmdat telefonunu arayarak durumu bildirdi. Daha sonra pazar alanı içerisinde araçlarını park eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, üzerindeki silahını çeken Süleyman Y. tabancasının ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. Kavga sırasında Süleyman Y., ardından aynı silahla Suat B.'yi iki bacağından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, iki yaralı ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emekli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Y. ifadesinde, "Aracıma vurup kaçan kişiyi takip ettim. Pazar yerine girip aracını park ettiğini gördüm. Ben kendisini uyarmak isterken kavga çıktı. Alkollüydü. Birden elimdeki silahı tuttu. Boğuşurken silah ateş aldı. Ben kendi silahımla ayağımdan vuruldum. Bu kez ben şahsa ateş ettim ve ayaklarından vurdum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA
346
-
Zekai Aksakallı için flaş karar !Zekai Aksakallı için flaş karar !
Referandum kararını açıkladılar !Referandum kararını açıkladılar !
Kızından sonra damadı da onu suçladı !Kızından sonra damadı da onu suçladı !
Dolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruzDolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruz
Ebru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayınEbru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayın
İran’dan Türkiye’ye sert sözlerİran’dan Türkiye’ye sert sözler
Mısır'dan İsrail'e şok teklif !Mısır'dan İsrail'e şok teklif !
Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."
DEAŞ'ın geri çekildiği bölgelerde kutlama yapıldıDEAŞ'ın geri çekildiği bölgelerde kutlama yapıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS