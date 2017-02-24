Emekli emniyet müdürü bacaklarına sıktı

Çorum'da emekli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Y. gece yarısı trafik kazası nedeniyle çıkan kavgada, boğuşma sırasında önce kendisini bacağından yaraladı, ardından Suat B.'yi bacaklarından tabancayla vurdu.

Olay dün gece 00.30 sıralarında Çorum'un Çevre Yolundaki Pazartesi Pazarı içerisinde meydana geldi. Çevre yolundan kent merkezine giden emekli polis müdürü Süleyman Y.'nin kullandığı otomobiline iddiaya göre Suat B.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Aracına çarpıp durmayan Suat B.'yi takip etmeye başlayan Süleyman Y., 155 Polis İmdat telefonunu arayarak durumu bildirdi. Daha sonra pazar alanı içerisinde araçlarını park eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, üzerindeki silahını çeken Süleyman Y. tabancasının ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. Kavga sırasında Süleyman Y., ardından aynı silahla Suat B.'yi iki bacağından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, iki yaralı ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emekli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Y. ifadesinde, "Aracıma vurup kaçan kişiyi takip ettim. Pazar yerine girip aracını park ettiğini gördüm. Ben kendisini uyarmak isterken kavga çıktı. Alkollüydü. Birden elimdeki silahı tuttu. Boğuşurken silah ateş aldı. Ben kendi silahımla ayağımdan vuruldum. Bu kez ben şahsa ateş ettim ve ayaklarından vurdum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.