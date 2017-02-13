Emekli emniyet müdürüne ByLock gözaltısı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandığı iddia edilen emekli emniyet müdürü gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle daha önce emekli olan eski emniyet müdürü A.E, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen A.E'nin, evinde yapılan aramanın ardından ifadesinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.