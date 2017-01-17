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EMEKLİ İMAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Emekli imam evinde ölü bulundu

Konya'da 69 yaşındaki emekli imam evinde ölü bulundu.

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Konya'nın Ereğli İlçesi'nde, emekli imam 69 yaşındaki Mustafa Bayrakçı, evinde tabancayla öldürüldü. Bayrakçı'nın göğsünde 2, kafasına da 1 el ateş edildiği saptandı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Mustafa Bayrakcı'ya ait evde meydana geldi. Zehra Bayrakçı, evin diğer odasından silah sesi gelmesi üzerine odaya girdiğinde eşi Mustafa Bayrakçı'yı kanlan içinde bulduğunu söyleyip, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Bu sırada üst katta oturan polis memuru oğlu da silah sesini duyup koşarak eve geldi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Bayrakçı'nın göğsüne 2, başına da 1 merminin isabet etmesi sonucu öldüğünü belirledi. Polis, olay yerinde bulunan tabancayı incelemeya aldı. Bayrakçı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Bayrakçı'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştıran polis, eşi ve diğer aile fertlerini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Soruşturma sürüyor.

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DHA
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