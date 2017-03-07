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EMEKLİ POLİSİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER !

Emekli polisi boğarak öldürdüler !

Mersin'de 73 yaşındaki emekli polis, eterle bayıltılan eşinin önünde boğularak öldürüldü.

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Mersin'in Gülnar İlçesi'nde emekli polis memuru 73 yaşındaki Hasan Doğan, eterle bayıltılan 71 yaşındaki eşi Saffet Doğan'ın önünde, boğularak öldürüldü. Maskeli oldukları belirlenen 2 saldırgan, evde bulunan bir kısım ziynet eşyasını alıp kaçarken, jandarma bünyesinde kurulan özel bir ekip, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mut-Zeyne yolu üzeri Çukurasma Köyünde geçen cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Evde eşi ile birlikte oturan emekli polis memuru Hasan Doğan, çalan zil ile birlikte kapıyı açınca, maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Eve giren zanlılardan biri Hasan Doğan'ı etkisiz hale getirirken, diğeri ise eter koklatıp bayılttığı ev kadını Saffet Doğan'ın ellerini ve gözlerini bağladı.

Daha sonra ise eşinin önünde emekli polis memuru Hasan Doğan'ın direnmesi üzerine öfkelenen saldırganlardan biri, elleriyle boğazını sıkarak öldürdü. Saldırganlar ardından Saffet Doğan'ın bilezik, küpe ve yüzüğünü alarak izlerini kaybettirdi.

Kendisine koklatılan eterin etkisinin geçmesi ile Saffet Doğan'ın, "imdat" çığlığı atması üzerine eve koşan komşuları acı olayla karşılaştı. Elleri ve gözleri açıldıktan sonra önünde yatan eşinin cesedine kapanarak gözyaşlarına boğulan Saffet Doğan, güçlükle sakinleştirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibince evde deliller toplandı.

Yapılan ilk otopside emekli polis memurunun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, Mersin ve Gülnar Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel bir ekip, maskeli iki saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
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