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EMEKLİ POLİSİN KATİLLERİ KAN DONDURDU

Emekli polisin katilleri kan dondurdu

Mersin'in Gülnar ilçesinde emekli polis memuru 73 yaşındaki Hasan Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili 2 kuzen gözaltına alındı. Zanlıların cinayetten sonra gazinoya gidip eğlendiği ortaya çıktı.

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Mersin'in Gülnar İlçesi'nde emekli polis memuru 73 yaşındaki Hasan Doğan'ı boğarak öldürüp, eşinin ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla 24 yaşındaki Ferit Aydoğdu ile amcasının oğlu 23 yaşındaki Mustafa Aydoğdu gözaltına alındı. Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde kurulan özel jandarma ekibi tarafından yakalanan kuzenlerin cinayetin ardından gazinoya gidip eğlendiği ortaya çıktı.

Olay, 2 Mart akşamı Çukurasma Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde 71 yaşındaki eşi Saffet Doğan ile birlikte oturan Hasan Doğan, çalan zil ile birlikte kapıyı açınca, maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Eve giren zanlılardan biri Doğan'ı etkisiz hale getirirken, diğeri ise eter koklatıp bayılttığı ev kadını Saffet Doğan'ın ellerini ve gözlerini bağladı. Emekli polis memuru Hasan Doğan'ın direnmesi üzerine öfkelenen saldırganlardan biri, elleriyle boğazını sıkarak öldürüp, evde bulunan bilezik, küpe ve yüzüğü alarak kaçtı. Bir süre sonra kendine gelen kadının çığlığı üzerine eve gelen komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

TAZİYE EVİNİN ÇEVRESİNDE TUR ATTILAR

Öldüğü belirlenen Hasan Doğan cinayetiyle ilgili Gülnar Başsavcısının koordinesinde Mersin ve Gülnar Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel bir ekip, maskeli saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Doğan'ın evine sivil olarak gelip, araştırma yaparken, aynı mahallede oturan Ferit Aydoğdu'nun motosikletle evin çevresinde tur atmasından şüphelendi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Sivil jandarma Ferit Aydoğdu ve yanında bulunan amcasının oğlu Mustafa Aydoğdu'yu takibe aldı. Jandarma şüpheli hareketlere devam eden Ferit Aydoğdu'yu gözaltına aldı, Konya'daki evine dönen Mustafa Aydoğdu ise otobüste yakalandı. Mustafa Aydoğdu'nun eğlenmek için yaşadığı Konya'dan Gülnar'a geldiği; kuzenlerin bir gazinoya gittiği, bir süre eğlendikten sonra motosikletle yola çıkıp, Hasan Doğan'ın evine hırsızlık amacıyla girdiği; ardından Mustafa'nın direnin Doğan'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdüğü anlaşıldı. Cinayetin ardından evden bilezik, küpe ve yüzük çalan kuzenlerin tekrar başka bir gazinoya gidip sabaha kadar eğlendiği de belirlendi.

Gülnar Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamalarında suçunu itiraf eden amca çocukları tutuklandı.

DHA
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