EMEKLİ VATANDAŞ HESABINDAKİ PARAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Emekli vatandaş hesabındaki parayı görünce şok oldu

909 lira emekli maaşı alan Cemal Güner, maaş hesabındaki parayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Bilecik'te Bağ-Kur emeklisi olan ve geçen ay emekli maaşı olarak 909 lira alan Cemal Güner, Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabına 3 bin 818 lira paranın yatırıldığını söyledi. Güner, "Maaşıma zam bekliyordum ama bu kadar da değil. Bir yanlışlık var. O nedenle parayı çekmedim" dedi.

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BANKACILAR DA AÇIKLAYAMADI

Temizlik şirketi sahibi olan Cemal Güner, kendisinin Bağ-Kur emeklisi olduğunu ve maaşının Bilecik'teki bir banka şubesine yatırıldığını belirtti. Geçen ay emekli maaşı olarak hesabına 909 lira yatırıldığını anlatan Güner, "2017 Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabıma 3 bin 818 lira para yatırıldığını görünce çok şaşırdım. Bir yanlışlık vardı. Banka şubesine giderek oradaki görevlilerle görüştüm. Onlar hesabımı kontrol etti ve yatırılan para miktarının doğru olduğunu belirtti. Ancak neden bu kadar para yatırıldığını kendilerinin de bilemediği söyledi" diye konuştu.

"ZAM BEKLİYORDUM AMA BU KADAR DEĞİL"

2017 yılı için emekli maaşına bir miktar zam yapılmasını beklediğini ancak bu kadar çok miktarda zam yapılmasının imkansız olduğunu ifade eden Cemal Güner, "Maaşıma zam bekliyordum ama bu kadar da değil. Bir yanlışlık var. O nedenle parayı çekmedim, hesabımda duruyor" dedi.

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