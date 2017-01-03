Emekliler kara listeye girmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Bank Asya'da hesabı bulunanların yer aldığı kara listeye emeklilerin konulmayacağını açıkladı.



Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü darbe girişimi soruşturmasında açığa alınan, ihraç edilen ya da gözaltı ve tutuklama kararı verilenler için en önemli kriterlerin başında Bank Asya ile bağlantılar geldi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Müezzinoğlu, Bank Asya'dan emekli aylığı ödenmesine ilişkin soru önergesine yanıt verirken, emekli aylıklarının ödenmesi konusunda 23 banka ve PTT ile anlaşma yapıldığını anımsattı. FETÖ soruşturması kapsamında Bank Asya hesaplarına ilişkin kriterler de daraltıldı. Darbe girişimi sonrası bankada 100 lira hesabı olan dahi incelemeye alınırken, buradan emekli aylığı alıp örgütle doğrudan bir bağlantısı olmayanlar kapsam dışına çıkarıldı.



ZİRAAT'TEN YAPILIYOR



Bank Asya'nın yönetimine el konulmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu da emekli maaşlarına ilişkin sözleşmeyi iptal etmişti. Bu bankaya yatırılan emekli maaşları Şubat 2015'ten itibaren Ziraat Bankası üzerinden yatırılmaya başlamıştı. FETÖ soruşturmaları kapsamında 130 binin üzerinde kişi hakkında işlem yapıldı. Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kamudan uzaklaştırılan 10 bin kişi de görevine iade edildi.