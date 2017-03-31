Emeklilere çifte tatil müjdesi

Yıllardır konuşulan indirimli tatil fırsatları başladı. Bir tur şirketi ve Anadolu Jet ile anlaşma yapan Türkiye Emekliler Derneği, 4-5 günlük isteyene termal isteyene deniz tatili imkanı sunuyor. Alanya ve Dalyan'da her şey dahil 555 liraya tatil imkanına kavuşan emekliler, Afyonkarahisar'da ise 600-755 liraya kaplıca keyfi yapabilecek.

UÇAK BİLETİ DE DAHİL

28 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında; Alanya'da 4 gece 5 gün, Dalyan'da ise 3 gece 4 gün tatil için kişi başına 555 lira ödeniyor. Fiyata; konaklama, uçak ile ulaşım, transfer, yemek, turlar ve özel aktiviteler de dahil. Alanya'da 5 yıldızlı otelde, Dalyan'da ise butik otellerde konaklama yapılıyor. Kampanya kapsamında, emeklilerin birinci derece yakınları da aynı fiyattan tatil imkanından yararlanabiliyor. Afyonkarahisar'da 4 gece 5 günlük termal tatil için ise Ankara'daki emekliler 600 lira, diğer illerdekiler 755 lira (uçak ile birlikte) ödeme yapıyor. Tam pansiyon konaklama, ulaşım, canlı müzik ve aktiviteler içeren tatil programında doktora danışma, günlük tansiyon ve şeker ölçüm hizmeti de veriliyor. İndirimli tatil kampanyasından tüm Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyeleri yararlanabiliyor. Dernek yetkilileri, üyelik aidatının yıllık 24 lira olduğunu belirtiyor.

1 AY ERKEN PROMOSYON

Ziraat Bankası, Mayıs'ta promosyon alacak emeklilere ödemeleri 1 ay erkene çekti. Halihazırda 2.6 milyon emekliye yaklaşık 1 milyar lira promosyon ödemesi yaptıklarını belirten Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, "Mayıs'ta ödenecek promosyonlar 1 ay öne çekilerek Nisan'da tamamlanacak. Ödemeler 2 milyar liraya ulaşacak. 2016 kârımızın yaklaşık 3'te biri bu ödemeler için kullanılmış olacak" dedi. Türetken, emeklilerden sadece taahhütname alındığını, herhangi bir ürün koşulu bulunmadığını vurguladı.