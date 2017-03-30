EMEKLİLERE ERKEN ÖDEME SÜRPRİZİ

Emeklilere erken ödeme sürprizi

Ziraat Bankası, Mayıs'ta promosyon alacak emeklilere Nisan ayında ödeme yapılacağını açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken şu açıklamayı yaotı: “Emeklilerimize yönelik promosyon uygulamasında öncü  olarak 4,7 milyon emekli müşterimizden hali hazırda 2,6 milyonuna  yaklaşık 1 milyar TL tutarında promosyon ödemesini gerçekleştirdik. Emeklilerimizin promosyon ödemeleri daha önce açıklamış olduğumuz takvim çerçevesinde devam etmekle birlikte Mayıs ayında ödenecek promosyonlar da 1 ay öne çekilerek Nisan ayında tamamlanacaktır. Emekli müşterilerimizden sadece taahhütname alınmakta, herhangi bir ürün koşulu istenmemektedir. Taahhütnamelerin şubelerimizin yanı sıra ATM, internet şube, müşteri iletişim merkezi ve SMS ile de alınabilmesi ile uygulama hızımızı da artırmış durumdayız. Emeklilerimize ödeyeceğimiz promosyon ödemeleri 2 milyar TL tutarına ulaşacak olup, 2016 yılı karımızın yaklaşık 3’te biri bu ödemeler için kullanılmış olacak” dedi.

KONUT KREDİLERİNDEKİ ARTIŞIN YÜZDE 65’İ ZİRAAT’TEN

Bireysel finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında da Ziraat Bankası’nın önemli bir rol oynadığını belirten Süleyman Türetken “2017  yılının ilk çeyreğinde sektörün ihtiyaç kredilerindeki artışın %35’i ve konut kredilerindeki artışın yaklaşık yüzde 65’i Bankamızca sağlanmıştır. Bu dönemde sektörün toplam kaydettiği kredi büyümesinin yüzde 25’i Bankamızca gerçekleştirilmiş durumdadır” dedi.

Süleyman Türetken “küçük ve orta ölçekte bulunan ancak ekonomimizin çok önemli unsurlarından olan KOBİ’lere yönelik olarak KGF ve KOSGEB ile işbirliği içerisinde uygun vade faiz oranlarına  sahip ürünlerle çözümler sunmaktayız. Bu çerçevede 

KOSGEB KREDİLERİ KAPSAMINDA 600 MİLYON TL KREDİ KULLANDIRILDI

KOBİ’lere yönelik olarak KOSGEB’in faiz desteği sağladığı “KOSGEB  sıfır faizli İşletme Kredisi” kapsamında Ziraat olarak 25 binden fazla işletmeye çok kısa sürede yaklaşık 650 milyon TL kredi kullandırmış bulunuyoruz. KOSGEB üyesi işletmelerin bu imkandan faydalanmasına yönelik tüm bankalar gayret göstermekte olup Ziraat Bankası da bu süreçte önemli bir rol üstlenmektedir. Bankacılık sektörü olarak da bu fasıldan 60 binin üzerinde işletmeye ulaşılmış ve kredi kullandırımları gerçekleştirilmiştir” dedi.

Türetken “2016 yılı Aralık ayında başladığımız KGF teminatı da söz konusu olan Nefes Kredisi  Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile TOBB ve sektör yetkililerinin katılımıyla imzalandı. Nefes Kredisi ile yaklaşık 14 bin firmaya 1,3 milyar TL’yi aşan tutarda uygun koşullarda kredi kullandırımını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü çeken KOBİ’lere yönelik olarak uygulamaya aldığımız yeni ürünümüz olan

“Girişimciye Değer Kredisi” kapsamında da kısa sürede yaklaşık 2.500 firmaya 500 milyon TL kredi uygun koşullarda kullandırdık. Böylece yaklaşık KOBİ kapsamındaki 42 bin müşterimize 2,5 milyar TL kredi kullandırımı yapmış durumdayız.

Ülkemize daha fazla katkıda bulunan bir banka olmak için kaynaklarımızı ağırlıklı olarak reel sektörün finansmanında kullanmayı sürdüreceğiz. Ziraat Bankası olarak lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz” diyerek açıklamalarına son verdi.

656
-
YGS sonucunu öğrenince intihar etti !YGS sonucunu öğrenince intihar etti !
Taksici rezaletinin görüntüleri ortaya çıktıTaksici rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı
MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONA ERDİMİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
Gökhan Töre'den 'Erdoğan' paylaşımı !Gökhan Töre'den 'Erdoğan' paylaşımı !
Almanya bir teröriste daha kucak açtı !Almanya bir teröriste daha kucak açtı !
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASIABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI
Aynı günde aynı yerde 2 dehşet !Aynı günde aynı yerde 2 dehşet !
Kılıçdaroğlu'ndan Bozkurt selamıKılıçdaroğlu'ndan Bozkurt selamı
Bakan Bozdağ'ın ''fesih'' tanımı olay olduBakan Bozdağ'ın ''fesih'' tanımı olay oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS