Emeklilere erken ödeme sürprizi

Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken şu açıklamayı yaotı: “Emeklilerimize yönelik promosyon uygulamasında öncü olarak 4,7 milyon emekli müşterimizden hali hazırda 2,6 milyonuna yaklaşık 1 milyar TL tutarında promosyon ödemesini gerçekleştirdik. Emeklilerimizin promosyon ödemeleri daha önce açıklamış olduğumuz takvim çerçevesinde devam etmekle birlikte Mayıs ayında ödenecek promosyonlar da 1 ay öne çekilerek Nisan ayında tamamlanacaktır. Emekli müşterilerimizden sadece taahhütname alınmakta, herhangi bir ürün koşulu istenmemektedir. Taahhütnamelerin şubelerimizin yanı sıra ATM, internet şube, müşteri iletişim merkezi ve SMS ile de alınabilmesi ile uygulama hızımızı da artırmış durumdayız. Emeklilerimize ödeyeceğimiz promosyon ödemeleri 2 milyar TL tutarına ulaşacak olup, 2016 yılı karımızın yaklaşık 3’te biri bu ödemeler için kullanılmış olacak” dedi.

KONUT KREDİLERİNDEKİ ARTIŞIN YÜZDE 65’İ ZİRAAT’TEN

Bireysel finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında da Ziraat Bankası’nın önemli bir rol oynadığını belirten Süleyman Türetken “2017 yılının ilk çeyreğinde sektörün ihtiyaç kredilerindeki artışın %35’i ve konut kredilerindeki artışın yaklaşık yüzde 65’i Bankamızca sağlanmıştır. Bu dönemde sektörün toplam kaydettiği kredi büyümesinin yüzde 25’i Bankamızca gerçekleştirilmiş durumdadır” dedi.

Süleyman Türetken “küçük ve orta ölçekte bulunan ancak ekonomimizin çok önemli unsurlarından olan KOBİ’lere yönelik olarak KGF ve KOSGEB ile işbirliği içerisinde uygun vade faiz oranlarına sahip ürünlerle çözümler sunmaktayız. Bu çerçevede

KOSGEB KREDİLERİ KAPSAMINDA 600 MİLYON TL KREDİ KULLANDIRILDI

KOBİ’lere yönelik olarak KOSGEB’in faiz desteği sağladığı “KOSGEB sıfır faizli İşletme Kredisi” kapsamında Ziraat olarak 25 binden fazla işletmeye çok kısa sürede yaklaşık 650 milyon TL kredi kullandırmış bulunuyoruz. KOSGEB üyesi işletmelerin bu imkandan faydalanmasına yönelik tüm bankalar gayret göstermekte olup Ziraat Bankası da bu süreçte önemli bir rol üstlenmektedir. Bankacılık sektörü olarak da bu fasıldan 60 binin üzerinde işletmeye ulaşılmış ve kredi kullandırımları gerçekleştirilmiştir” dedi.

Türetken “2016 yılı Aralık ayında başladığımız KGF teminatı da söz konusu olan Nefes Kredisi Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile TOBB ve sektör yetkililerinin katılımıyla imzalandı. Nefes Kredisi ile yaklaşık 14 bin firmaya 1,3 milyar TL’yi aşan tutarda uygun koşullarda kredi kullandırımını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü çeken KOBİ’lere yönelik olarak uygulamaya aldığımız yeni ürünümüz olan

“Girişimciye Değer Kredisi” kapsamında da kısa sürede yaklaşık 2.500 firmaya 500 milyon TL kredi uygun koşullarda kullandırdık. Böylece yaklaşık KOBİ kapsamındaki 42 bin müşterimize 2,5 milyar TL kredi kullandırımı yapmış durumdayız.

Ülkemize daha fazla katkıda bulunan bir banka olmak için kaynaklarımızı ağırlıklı olarak reel sektörün finansmanında kullanmayı sürdüreceğiz. Ziraat Bankası olarak lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz” diyerek açıklamalarına son verdi.