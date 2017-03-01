Emeklilere promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

20 Şubat itibariyle fiili olarak emekli maaş promosyon ödeme sürecini başlatan Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu süreçte, emekli müşterilerimiz sadece şubelerimizden değil, internet sitemizden ve çağrı merkezimizden de maaş promosyonları ile ilgili detaylı bilgi alabilmektedirler. Ek olarak emekli müşterilerimize çağrı merkezimizden ve internet şubemizden taahhütname verme imkanı sunulmuştur. Bugüne kadar tüm kanallarımız aracılığıyla 400 bini aşkın müşterimize promosyon ödemesi gerçekleştirilmiştir.”



Açıklamada, TC kimlik numarasının son hanesi 0-2 ile biten emekli müşteriler mart ayından itibaren, 4-6 ile bitenler nisan ayından itibaren, 8 ile bitenler ise mayıs ayından itibaren promosyon ödemelerini alabilecekleri belirtildi. Promosyon işlemlerini şubelerimiz aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen müşterilerin belirtilen takvime uygun olarak hareket etmeleri istenilen açıklamada bunun muhtemel yoğunluğun ve zaman kaybının önüne geçilmesine imkan tanıyacağı vurgulandı.



