Emeklilere promosyonda tarih netleşti !

Milyonlarca emeklinin maaşını aldığı Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için takvimini netleştirdi. T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından; 4 ve 6 ile bitenler Nisan; 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını alabilecek.

Ziraat Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.

18 yaşını doldurmuş emekli maaş ödemesi alan her emeklimiz uygulamadan yararlanabilecek olup; 18 yaş altında emekli maaşı alanlar için ödeme Bankamızdan maaş almakta olan velilerine yapılacaktır. Veliye ödenecek promosyon tutarı çocuklarının ve kendisinin maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.

Promosyon ödemesine ilişkin süreci müşterilerimizin TCKN son hanelerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.