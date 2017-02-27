  • Emeklilere promosyonda tarih netleşti !
  • Diyarbakır'da hain tuzak
  • Komandolar Irak sınırını teröristlerden temizledi
  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı

EMEKLİLERE PROMOSYONDA TARİH NETLEŞTİ !

Emeklilere promosyonda tarih netleşti !

Ziraat Bankası, emeklilere promosyon ödemeleri için tarihleri açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milyonlarca emeklinin maaşını aldığı Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için takvimini netleştirdi. T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından; 4 ve 6 ile bitenler Nisan; 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını alabilecek.

Ziraat Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.

18 yaşını doldurmuş emekli maaş ödemesi alan her emeklimiz uygulamadan yararlanabilecek olup; 18 yaş altında emekli maaşı alanlar için ödeme Bankamızdan maaş almakta olan velilerine yapılacaktır. Veliye ödenecek promosyon tutarı çocuklarının ve kendisinin maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.

Promosyon ödemesine ilişkin süreci müşterilerimizin TCKN son hanelerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde  yapılacaktır.

58b409e2c03c0e1b9c8a5464.jpg

573
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Beren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştuBeren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştu
Erdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürpriziErdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürprizi
16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS