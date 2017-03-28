Emeklilere tatil müjdesi !

Emeklilere uygun fiyatla tatil projesi başladı. İlk kafile Alanya'ya geldi. Emekliler ayda 101 lirayla tatil yapabilecekler

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) imzaladığı protokolle tatil imkanı elde eden emeklilerin ilk kafilesi Alanya'ya geldi.

TÜED'in özel bir havayolu şirketi ve turizm firması ile imzaladığı protokolle uygun fiyatlarla tatil imkanına kavuşan 20 emekli Gazipaşa Alanya Havalimanı üzerinden Alanya'ya geldi. Emekliler, Gazipaşa Havalimanı'nda Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün ve turizm acentesi sahibi Çiğdem Taşar tarafından karşılandı.



TÜED Genel Başkanı Ergün, protokolle Türkiye'deki emeklileri ülkenin güzel köşelerinde uygun şartlarda tatil yaptırmaya çalıştıklarını söyledi. Emeklileri havalimanından alıp, transferini yapıp anlaştıkları otele götürdüklerini belirten Ergün, "Uygun şartlarda, taksitlerle tatilin ödemesinin yapılması imkanı ortaya çıktı" dedi.



Ayda 101 liraya emekliye tatil

Proje koordinatörlerinden turizm acentesi sahibi Çiğdem Taşar da TÜED ile emekli olan vatandaşlara tatil imkanı sağlamak için projeyi hazırladıklarını bildirdi.



Taşar, 555 liraya mal olan tatil paketinde uçak bileti, otel ve transferin de olduğunu anlatarak, "Emeklilerimiz sürekli doktor kontrolünde olacaklar. Kalp rahatsızlığı veya tansiyon rahatsızlığı olan misafirlerimiz mutlaka kontrol altında olacaklar" diye konuştu.



Türkiye'deki 11 milyon 800 bin emekliden yüzde 20'sinin ömrü boyunca bulunduğu il ve ilçe dışına çıkmadığını, yüzde 70'in ise ömrü boyunca hiç tatile çıkmadığını savunan Taşar, bu kişilere uygun fiyatlarla, uygun tatil fırsatları sağladıklarını ifade etti.



"2017 yılı boyunca 960 bin üyesi bulunan TÜED'in 100 bin emeklisini tatile getirmeyi hedefliyoruz" diyen Taşar, 4 gece 5 gün olan paketin toplam bedelinin 555 lira olduğunu ve 5 taksitle ödeme yapılabildiğini kaydetti.