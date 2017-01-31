Emeklilerin banka promosyonu için flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi." dedi.

'AHİLİK FONU ŞUBATTA YASALAŞACAK'

Müezzinoğlu, "(Ahilik Fonu) Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

'PROMOSYON ÖDEMELERİNE MARTTA BAŞLANACAK'

Emeklilere banka promosyonuna ilişkin Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız.

Bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz."

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Müezzinoğlu, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin de, "Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık." dedi.

'BÜYÜKANNELERE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30'U ÖDENECEK'

Büyükanne Projesine ilişkin Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "İstanbul ve Bursa kesinleşti. Bugün TOBB Başkanıyla bir araya geleceğiz. İlleri de netleştireceğiz. Sayı 5 bin aile. 5 farklı illerden gelecek verilerin değerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek." diye konuştu.