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EMEKLİLİK BEKLEYENLERE DE MÜJDE

Emeklilik bekleyenlere de müjde

GSS primleriyle ilgili düzenlemeye emeklilik bekleyenleri de sevindirecek bir düzenleme ilave edildi.

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Sosyal güvencesi olmayan, geliri düşük 7 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim yükünü hafifleten hükümet, bu haktan emekliliği bekleyenlerin de yararlanacağının müjdesini verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılan ve birkaç yıl beklemek durumunda olanların sağlık hizmeti alamadığını anımsatarak, onların da 53 lira prim ödeyerek bu haktan yararlanacaklarını söyledi. GSS primini ödeyemeyenler de gelir testine girerek yeşil kartlı statüsüne alınacak ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

AYDA 53 LİRAYA SAĞLIK HİZMETİ

Yaklaşık 3.7 milyon gencin GSS borcunu silen hükümet, bu konuda yeni bir adım daha attı. Hükümet GSS kapsamında bulunan 3 milyon kişinin primlerini düşürdü. Yasal düzenleme şubat sonuna kadar yapılacak. Buna göre okumayan, çalışmayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birini aşanlardan alınan GSS primlerinde sadeleşmeye gidildi. GSS'de 71, 213 ve 427 lira olan üç farklı prim uygulaması sona erdi. Tüm primler 53 liraya indirildi.

7 MİLYONLUK BİR KİTLE

Bakan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 7 milyon kişiye 'Artık gelir testini kaldırdık, senin sosyal güvencen yok ise sosyal güvenceyle ilgili 53 liralık bir ücret ödediğin zaman genel sağlık sigortası kapsamına gireceksin' diyoruz. Ailece gelir testine girmeden bu parayı ödediğinde her türlü sağlık hizmetini alabilecek. Ayrıca yaşa takılan ve emekliliği bekleyenler de 53 lira ödeyerek bu sağlık hizmetini alabilecek" diye konuştu.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bakan Müezzinoğlu, uygulamanın sosyal güvencesi olmayanları kapsadığını anımsatarak, 53 lirayı ödeyemeyecek durumda olanların da yeşil kartlı olacağını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödemeyecek durumda olanları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na havale edeceğiz ve orası onu yeşil kartlı statüsüne alacak" ifadelerini kullandı.

"HAYIR"CILAR ETİK DIŞI GERİLİM PEŞİNDE

Referandum sürecini de değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, çatışmacı, ayrıştırmacı kampanya yapmak istense de bunun zemini olmayacağını belirterek, "Hayırcıların duruşu belli, evet diyenlerin de millet adına, ülke adına hedefi belli. Hayır diyenler etik dışı gerilimler oluşturmak isteyebilir. Bunun toplumda karşılığı olmaz" dedi.

Sabah
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