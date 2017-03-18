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EMEKLİYE 3 BİN 407 TL EK İKRAMİYE

Emekliye 3 bin 407 TL ek ikramiye

0 yıldan fazla hizmetle emekli olmuş ama ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara, kalan her tam yılı için 3 bin 407 liraya varan ödeme yapılıyor...

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408 bin memur emeklisi muradına eriyor. 30 yılın üzerinde hizmetle emekli olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ödemeler başladı. Yasa çıkar çıkmaz başvuranlar ve daha önceden başvurmuş olanlar, ek ikramiyelerini alıyor. Emeklilere, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ödeniyor. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte önümüzdeki yılın aynı ayı içinde verilecek.

KİM, NE ALACAK?

Memur emeklilerine kamuda 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ödeme yapılıyor. Yani 40 yıl hizmetle emekli olana, 10 yıllık ek ikramiye ödeniyor. Ödemeler, memurun görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olunan tarihteki ek göstergeler ve katsayılar itibariyle her yıl için ödenecek ek yüksek ikramiye tutarlarını açıkladı. Buna göre; yıllık en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira olacak. 1 Ocak 2014'te emekli olanların, 30 yılın üzerindeki her bir yıl çalışma için alabilecekleri tutarlar şöyle olacak: "Ek göstergesi olmayanlar bin 651 lira, 2200 ek göstergedekiler 2 bin 40 lira, 3000 ek göstergedekiler 2 bin 102 lira, 3600 ek göstergede olanlar 2 bin 587 lira, 7600 ek göstergede olanlar 3 bin 407 lira."

BU AY 90 BİN KİŞİYE 700 MİLYON TL

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "30 yıldan fazla çalışanların geri kalan yıllarının da ikramiyesini ödemeye başladık. Toplam 90 bin emekliye ilave farklarını ödemeye başladık. Bu ay içinde 700 milyon lira emeklilerimize o haklarını ödeyeceğiz ve o hak mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi. Promosyon ile ilgili olarak da Müezzinoğlu, "4.4 milyar lira ödeme yaptık" diye konuştu.

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