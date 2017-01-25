Emekliye promosyon için tarih açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "2017'yi istihdam açısından 2016'dan çok daha iyi bir noktaya getireceğiz" dedi. Müezzinoğu, emeklilere promosyon ödemelerinin mart ayında yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR İl Müdürleri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Müezzinoğlu, Ağrı, Balıkesir, Denizli, Bayburt, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Rize il müdürleri ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında il müdürlerinin yapmaları gereken çalışmalarla ilgili nelerin hangi düzeyde yapıldığı, rutin çalışmalara ilave olarak çatkapı ev ziyaretleri ve 12 üst düzey yöneticinin yaptıkları il ziyaretlerinin değerlendirmelerini paylaştı. Özellikle sosyal güvenlik alanında engellilerin, emeklilerin, son yapılandırmada ilk taksitlerdeki durumun ne olduğu ve ilk taksitlerde yapılan ödeme oranlarını değerlendireceklerini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayında olan bu yapılandırmanın Mayıs ayına kadar ertelenmiş olması esnafımızın bir süre daha nefes almasına vesile olacaktır. Yapılandırmaya gelip de Ocak'ın 9'una kadar ilk yapılandırma taksitini ödeyemeyenlere de yeni düzenleme ile Mayıs'a kadar ertelenmede onlara bir şans daha verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız onayladıktan sonra Aralık ayının taksitini ödedikleri takdirde gecikme faizi ile birlikte ödediklerinde yapılandırmadan kopmamış olacaklar. İkinci taksitlerini de Mayıs ayında rutin olarak ödeme takvimine girmiş olacaklar. Özellikle istihdam bizim için bu yılın en önemli konu başlığı. İstihdamda da istihdam seferberliği başlattık. Bu anlamda TOBB ile geçtiğimiz hafta bir protokol imzaladık. 252 noktada İŞKUR çalışanlarımız, görevli arkadaşlarımız özellikle işbaşı eğitim programlarına, istihdam açısından artı eğitim programlarına ve inşallah şimdi toplum yararına çalışmayı da Şubat ayında duyuruya çıkacağız. Özellikle işverenlerimizin sorunlarını yakından takip etme, onların sorunlarına çözüm üretme, il düzeyinde çözemediğiniz sorunları bize aktarmanız, bizim de bakanlık olarak çözebileceklerimizi bakanlık olarak, hükümet olarak çözmemiz gerekenleri de hükümet olarak çözme gayreti içinde olacağız ve inşallah 2017'yi istihdam açısından 2016'dan çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Özellikle 2017'nin Ocak, Şubat, Mart aylarındaki istihdamı geçen yılın Ocak, Şubat, Mart aylarına göre daha artı noktalara taşıma dinamiklerini ve katkılarını sağlamış olacağız. Dün Sayın Başbakanımız 23 ilde 5 cazibe merkezi ile ilgili yeni bir yatırım kampanyası var, inşallah buralarda 5 cazibe bölgemiz ülkemizin Doğu ve Güneydoğu'sunda geleceğe ait güçlü yatırım merkezleri olacak. Buralarda da istihdam konusu önümüzdeki yıllarda sağlıklı çözüm alt yapıları da oluşturmuş olacak. Bu bölgelerdeki arkadaşlarımızın da bütün bu projelerin hızla illerine gelmesi, bölgeye gelmesi, buradaki işveren yatırımcının yanında olmak, onlara yol göstermek, onlara danışmanlık yapmak da hep beraber bizim görev ve sorumluluğumuz" diye konuştu.

"Mart ayında promosyon alacaklar"

Bakan Müezzinoğlu, ilk olarak Ağrı SGK İl Müdürü Mehmet Aktaş ile video konferans ile görüştü. Bakan Müezzinoğlu, Aktaş'tan Ocak ayında yaptıkları ev ziyaretleri ile ilgili gözlemleri, Ağrı'daki emekli, engelli, işsizlik ve sigortalı oranları, 2016 işbaşı eğitim programlarından kaç kişinin yararlandığı ile ilgili bilgi aldı. Ağrı'da işsizlik sorununa değinen Bakan Müezzinoğlu, yapılan ev ziyaretlerinde emeklilerin promosyon bekleyip beklemediklerini sorarak, "İnşallah Mart ayında da promosyon alacaklar" ifadesini kullandı.

Bakan Müezzinoğlu, il müdürlerine, "Muhatap kitlenizi görmek, hayat şartlarını görmek, hissetmek, onlarla onu paylaşmak sizin görev ve sorumluluğunuzdur" dedi.

Ağrı'nın ardından Balıkesir, Bayburt, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Rize illerinin SGK il müdürleri ile görüşen Bakan Müezzinoğlu, yapılan ev ziyaretleri, emekli, engelli, sigortalı, işsiz sayıları ile işverenlerin beklentileri, yapılandırma rakamları, yapılandırma yapmış olan mükelleflerin ilk taksit ödeme oranları, alacak takibi, iş başı eğitim programından yararlananların sayıları ile ilgili bilgi aldı. Bakan Müezzinoğlu, yapılan iş yeri ziyaretlerinde istihdamla ilgili teşviki anlatmalarını isteyerek, alacak takibi yapmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, Gaziantep'teki 5 bin 810 kişinin yüzde 85'inin kalıcı istihdama çevrilmesi, 4 bin 940 kişinin istihdama alınması ile ilgili rakamlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ağrı ve Balıkesir'in de takibe alınacağını kaydetti.

"İl müdürlerimiz zamanının yarısını mutlaka arazide geçirecekler"

İl müdürleri ile görüşmenin ardından Bakan Müezzinoğlu, olabildiğince masa başı çalışmalarının yanında arazide, işverenin, iş arayanın, işten çıkmış işsizin yanında olacaklarını belirterek, "İŞKUR, bakanlık ve hükümet olarak istihdama katkı verdiğimiz bütün alanlardan azami istifadeyi iş arayan arkadaşlarımıza köprü görevi olacağız. Gerek meslek eğitimi, gerek işbaşı eğitimi, gerekse artı istihdam bizim bu anlamda yaklaşık 900 bin, 1 milyona yakın iş arayana ciddi destek veriyoruz. Staj ve çıraklık eğitimlerine de 130-260 lira arasında yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimize de destek vererek onları hayata hazırlıyoruz. İstihdam seferberliğinde İŞKUR il müdürlerimiz zamanının yarısını mutlaka arazide geçirecekler" şeklinde konuştu.