Emekliye promosyon ne kadar ve ne zaman verilecek soruları gündemdeki önemini korurken, SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol, tutarlar ve bu tutarların ne zaman verileceğine dair detayları belirlemiş oldu. İşte, emekliye promosyon ne kadar yatırılacak sorusu hakkında gelen ilk bilgiler:

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için imza bugün Ziraat Bankası ile SGK arasında atıldı.

Promosyon protokolünü hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarla bir araya gelmeye başladı. Ziraat Bankası ile az önce atılan imzanın ardından sıra diğer kamu bankalarına gelecek.

ÖDEMELER MART AYINDA BAŞLIYOR

Sürece kamu bankalarının değil, özel bankaların da katılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler Mart, Nisan, Mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.



BİN LİRANIN ALTINA 300 LİRA

*Banka, 3 yıllık dönem için;

*Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira,

*Maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira,

*Maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak.

*Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak, ancak isterse daha yükseğini verebilecek.

7.5 MİLYON EMEKLİ KAMUDA

7.5 milyon maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor. Kamu bankaları arasıda aslan payı ise Ziraat Bankası'na ait.

İHA & Hürriyet