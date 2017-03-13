Emekliye promosyonda büyük kolaylık

Yaklaşık 11.5 milyon emekli promosyonda muradına eriyor. Hem başvurular hem de ödemeler başladı. Emeklilerin maaşa göre 3 yıllık 300, 375 ve 450 lira olan promosyonu alması da kolaylaştırıldı. Emeklilerin promosyon almak için bankaya sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözünü vermesi yeterli. Başvurularda formaliteler de azaldı. Emeklilerin kimlik kartı ile birlikte bankaya giderek taahhütte bulunması halinde promosyon ödemeleri yapılıyor. Hatta bazı bankalar, emeklilerin şubeye gitme zorunluluğunu da kaldırdı. Çağrı merkezleri aranarak, internetten, ATM'lerden ve SMS'le de başvuru yapılabiliyor. Yani emeklinin promosyon başvurusunu evinden de yapması mümkün hale geldi. Başvurusunu kolayca yapan emeklilere, promosyon ödemeleri de maaş hesabından yapılıyor. Promosyon ödemeleri maaş hesabına yatırılıyor.

TEK TIKLA MAAŞ TAŞIMA

Bankasını değiştirmek isteyen emeklilerin de işi kolay. Emekliler, maaşlarını taşımak istedikleri bankanın en yakın şubesine giderek işlemlerini tamamlayabiliyor. Ayrıca 'e-devlet'ten de kolayca banka değiştirme işlemi yapılabiliyor. Promosyondan emeklilerin yanı sıra, vefat edenlerin maaşını alan yakınları da yararlanabiliyor. Ödemeler, Mayıs sonuna kadar tamamlanacak.



GÖZLER ÖZEL BANKALARDA

Promosyonda tutarların artırılması için yapılan çalışmaların sonucu merakla bekleniyor. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, bazı özel bankaların daha yüksek promosyon için çalışma yaptığını duyurdu. Emekliler promosyonda daha yüksek tutarı vereni seçebilecek. Eğer emekli, bir bankadan promosyon almışsa ancak başka bir banka daha yükseğini vaat etmişse, diğer bankaya geçebilecek. Bunun için emeklinin, aldığı promosyonun kalan süresinin tutarını iade etmesi gerekecek.