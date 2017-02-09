Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi

Meslekte 40 yılı geride bırakan Emin Çölaşan, Sözcü'den Nil Soysal'ın sorularını cevaplandırdı.

Eski günlere giden Emin Çölaşan, Zeki Müren ile arasında geçen bir olayı anlattı.

Bundan sonrasını Emin Çölaşan'ın ağzından okuyalım:

– “Keşke yazmasaydım” dediğiniz bir yazı oldu mu hiç?

Çok azdır. Bir örnek vereyim; çok sevdiğim ve saygı duyduğum sanatçı Zeki Müren'le, onun evinde uzun bir söyleşi yapmıştım. Sorularımın ağırlığını onun özel yaşamına odaklamış ve adeta eşcinselliğini itiraf ettirmek üzerine kurmuştum. Yani ilk kez bana “Evet ben bir eşcinselim” diye açıkça itiraf etmesi için çaba harcıyordum ama çok güzel ve akıllıca yanıtlarla sorularımı geçiştirdi. Söyleşi yayınlandıktan sonra çok pişman oldum ama iş işten geçmişti. Yaptığım ayıptı. Bu saygısızlığım nedeniyle şimdi onun ruhundan özür diliyorum.